Con un gol de Gastón Ibargüengoytía, Argentina se consagró bicampeona de la Genuine Cup

La Selección Argentina de FADDIM volvió a hacer historia al consagrarse este sábado bicampeona de la Genuine Cup, el torneo internacional para futbolistas con discapacidades intelectuales y del desarrollo que se disputó en Houston, Estados Unidos.

Entre los protagonistas del plantel nacional volvió a destacarse el balcarceño Gastón Ibargüengoytía, quien fue una pieza importante durante toda la competencia y coronó su actuación marcando un gol en la gran final. Además de integrar la selección, el delantero también participa habitualmente en la Liga Balcarceña de Fútbol.

El certamen reunió durante cinco jornadas a equipos de 53 países de América, Europa, Asia y África, consolidándose como uno de los encuentros internacionales más importantes de la disciplina.

En el camino hacia el título, el seleccionado argentino derrotó 3-0 a Austria, 2-0 a Finlandia y 3-0 a Chile, resultados que le permitieron avanzar a las semifinales. En cada uno de esos encuentros, Ibargüengoytía convirtió goles y fue una de las figuras del equipo.

Ya en semifinales, Argentina superó 1-0 a Colombia para meterse nuevamente en la definición del torneo, mientras que Polonia eliminó a Portugal y obtuvo el otro boleto para la final.

En el partido decisivo, el conjunto nacional se impuso con autoridad por 4-1. Los goles fueron convertidos por Rodrigo Balquín, Enzo Stampone, Juan Martín Ceballes y Gastón Ibargüengoytía, sellando así el segundo título consecutivo para la Selección Argentina de FADDIM en la Genuine Cup.

Además del campeonato, la organización entregó reconocimientos especiales a distintas delegaciones, entre ellas las de Egipto, España, Japón y Costa Rica.

Con este nuevo logro, el fútbol inclusivo argentino vuelve a ocupar un lugar de privilegio a nivel internacional y el deporte balcarceño suma otro motivo de orgullo gracias al destacado aporte de Gastón Ibargüengoytía en la conquista del bicampeonato.