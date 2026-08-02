Robaron en una vivienda de calle Chacabuco y la investigación ya tiene un sospechoso identificado

Un nuevo hecho de inseguridad fue denunciado en Balcarce luego de que delincuentes ingresaran a una vivienda ubicada sobre calle Chacabuco, entre 7 y 9, tras forzar la puerta principal y sustrajeran distintos elementos de valor y dinero en efectivo.

El damnificado, Jairo Cardozo, relató que el robo se produjo entre las 21 del sábado y la medianoche, lapso en el que los autores aprovecharon la ausencia de moradores para ingresar al inmueble.

Según indicó, los delincuentes se llevaron un parlante, varios conjuntos deportivos, dos pares de zapatillas nuevas y alrededor de 200 mil pesos en efectivo que se encontraban guardados dentro de una zapatilla, para luego darse a la fuga.

De acuerdo con la información recabada en el marco de la investigación, la causa presenta avances y uno de los presuntos autores del hecho ya habría sido identificado. Se trataría de una persona con antecedentes delictivos en la ciudad, aunque su eventual participación deberá ser determinada por la Justicia a partir de las pruebas reunidas durante la investigación.

Profundamente afectado por lo ocurrido, Cardozo expresó su indignación y decidió compartir un mensaje de advertencia dirigido a otros vecinos.

«Solo aviso para que se cuiden. Andan muchos fisuras que por un pase te arruinan la vida. Ojalá les sirva lo que a mí me costó tanto tener. La bronca es enorme», manifestó.

La investigación continúa con el objetivo de reunir nuevas pruebas, identificar a todos los responsables y avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.