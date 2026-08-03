Marcelo Panebianco asumió como nuevo párroco de San José e inició una nueva etapa para la Iglesia de Balcarce

En una emotiva ceremonia celebrada este domingo por la tarde en la parroquia San José, el presbítero Marcelo Panebianco asumió oficialmente como nuevo párroco de la comunidad católica de Balcarce, tras realizar la jura de toma de posesión durante la Santa Misa presidida por el obispo de la diócesis de Mar del Plata, monseñor Ernesto Giobando, acompañado por el sacerdote Juan Marcos Degli’Innocenti.

Durante la misma celebración también inició formalmente su ministerio pastoral el presbítero Walter Gómez, quien se desempeñará como vicario de la comunidad.

La ceremonia marcó el comienzo de una nueva etapa para la Iglesia local, luego del traslado del padre Pablo Echepareborda. Decenas de fieles colmaron el templo para acompañar a los nuevos sacerdotes en un momento considerado trascendental para la vida pastoral de la ciudad.

En el transcurso de la celebración, el obispo dio lectura al decreto de designación y se concretó la toma de posesión canónica de Panebianco, quien asumió oficialmente la responsabilidad de conducir pastoralmente la parroquia San José.

Como parte del rito, el nuevo párroco realizó la profesión de fe y el juramento correspondiente, comprometiéndose a ejercer su ministerio con fidelidad a la Iglesia y al servicio de la comunidad balcarceña.

Con la incorporación de Marcelo Panebianco como párroco y Walter Gómez como vicario, la Iglesia de Balcarce inicia una nueva etapa pastoral. El esquema de trabajo continuará con un único párroco para las parroquias locales, acompañado por el equipo sacerdotal que ya desarrolla su labor en la ciudad.