Con una plaza colmada, comenzó el Mes de las Infancias con una jornada de juegos y actividades

Con una Plaza Libertad repleta de niñas, niños y familias, el programa «Club después del Cole» dio inicio este sábado al Mes de las Infancias con una jornada recreativa pensada para celebrar el juego, la convivencia y el disfrute en comunidad al aire libre.

La propuesta convocó a una gran cantidad de chicos que participaron de juegos, desafíos, espacios recreativos y actividades diseñadas para todas las edades, en un clima de alegría y participación.

Durante toda la tarde, las familias compartieron momentos de encuentro, fortaleciendo vínculos a través del juego, las risas y las experiencias compartidas. Cada una de las actividades tuvo como objetivo poner en valor la importancia de las infancias, promoviendo espacios donde el disfrute, la creatividad y la participación fueran los principales protagonistas.

Desde la organización destacaron que la iniciativa volvió a reflejar el compromiso del programa, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, con la construcción de acciones comunitarias que acompañan el crecimiento de niñas, niños y adolescentes, entendiendo al juego como un derecho fundamental y una herramienta esencial para su desarrollo.

Asimismo, agradecieron a todas las familias que participaron de la apertura del Mes de las Infancias y al equipo de trabajo que hizo posible la realización de la jornada.

«Cuando una comunidad se encuentra para jugar, compartir y celebrar a sus infancias, se construyen recuerdos, vínculos y experiencias que perduran mucho más allá de una tarde», expresaron desde la coordinación del «Club después del Cole».