Instituciones de Balcarce expresaron su preocupación por la inseguridad y reclamaron medidas urgentes

A través de un comunicado conjunto, entidades vinculadas al sector productivo y comercial manifestaron su estado de alerta por el incremento de los hechos delictivos en la ciudad y solicitaron a las autoridades municipales, policiales y judiciales que adopten acciones para revertir la situación.

Un grupo de instituciones representativas de Balcarce difundió este lunes un comunicado en el que expresó su «estado de alerta y alta preocupación» ante los reiterados episodios de inseguridad registrados en la ciudad y el partido, al tiempo que reclamó la implementación de medidas concretas para enfrentar la problemática.

El documento, firmado por Agricultores Unidos de Balcarce, la Cámara de Comercio e Industria de Balcarce, la Cámara de Industriales Panaderos de Balcarce, la Federación Agraria Argentina, la Sociedad Rural de Balcarce y la Sociedad Rural Argentina, sostiene que los recientes hechos delictivos, algunos de ellos con episodios de violencia contra vecinos, generan una creciente inquietud en la comunidad.

Las entidades señalaron que Balcarce, históricamente considerada una ciudad segura, atraviesa una situación que obliga a revisar las políticas de seguridad que «se vienen instrumentando o no instrumentando, que es peor».

En ese sentido, advirtieron sobre la falta de controles en los accesos a la ciudad y cuestionaron la efectividad del sistema de monitoreo de cámaras municipales, al considerar que «no da utilidad preventiva». Además, remarcaron que existe una preocupación creciente porque «cada día hay delitos más graves».

En el comunicado también sostienen que será necesario «cambiar lo que haya que cambiar, o a quien haya que cambiar», con el objetivo de revertir el escenario actual y devolver la tranquilidad a los vecinos.

Las instituciones recordaron que representan a sectores vinculados a la producción y el comercio, que contribuyen al desarrollo de la ciudad y esperan contar con las condiciones de seguridad necesarias para desarrollar sus actividades.

Finalmente, solicitaron respuestas al intendente municipal, al Concejo Deliberante y a las autoridades policiales y judiciales, al tiempo que manifestaron su disposición a colaborar en todas las acciones que contribuyan a alcanzar un objetivo común: «una Balcarce segura y tranquila como todos pretendemos».