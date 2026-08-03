Inseguridad: delincuentes ingresaron a una vivienda y revolvieron todas las habitaciones

Un nuevo hecho de inseguridad se registró durante la tarde de este domingo en una vivienda ubicada sobre calle 2, entre 9 y 11, donde delincuentes ingresaron con fines delictivos aprovechando la ausencia de sus propietarios.

De acuerdo con la información recabada, los autores del hecho accedieron a la propiedad tras forzar o abrir una ventana. Una vez en el interior, recorrieron las distintas habitaciones y revolvieron muebles y pertenencias en busca de objetos de valor.

Al regresar al domicilio, los moradores encontraron la vivienda completamente desordenada y constataron que habían sido víctimas de un robo. Hasta el momento, no trascendió de manera oficial si los delincuentes lograron sustraer dinero u otros elementos de valor.

El episodio se suma a una serie de hechos delictivos registrados durante el fin de semana, lo que vuelve a generar preocupación entre los vecinos por la reiteración de este tipo de casos. Mientras tanto, se espera el avance de la investigación para intentar identificar a los responsables.