Cerro: plantas en peligro de caerse

Un vecino que transitaba por el cerro «El Triunfo» envió fotografías a Radio 100.9 en las que se observa el estado de algunos árboles en el sector de la Guardería «Pulgarcito» y la Pulpería «Carlos Máximo Cabrera».

Según manifestó, los árboles serían añejos y podrían representar un riesgo si llegaran a caer debido al viento. Uno de ellos está inclinado sobre la pared lateral de la Pulpería, mientras que otro se encuentra seco y con signos visibles de deterioro.

Desde algunos sectores se habría solicitado al área de Obras Públicas que se proceda con el retiro correspondiente. El área en cuestión forma parte del Parque Municipal, utilizado habitualmente por vecinos para caminar y también como espacio de estacionamiento durante eventos deportivos.