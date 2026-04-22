El Honorable Concejo Deliberante de Balcarce llevará adelante una charla de concientización sobre buenos tratos en las infancias, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Maltrato Infantil, que se conmemora cada 25 de abril.

La actividad se desarrollará el martes 28, de 14 a 15.30 horas, en la sede legislativa ubicada en calle 20, y está organizada por la Comisión de Acción Social, Salud Pública, Drogadependencia, Minoridad y Discapacidad.

El encuentro tiene como objetivo sensibilizar y brindar herramientas para promover vínculos saludables, así como fortalecer el desarrollo de la salud mental de niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, se pondrá el foco en el rol fundamental de los adultos como referentes responsables y positivos dentro de los distintos ámbitos de socialización.

Desde la organización destacaron la importancia de instalar este tema en la agenda pública, especialmente en el contexto actual, subrayando la incidencia que tienen los adultos en el desarrollo integral de las infancias, tanto en el ámbito familiar como en instituciones.

La jornada estará a cargo del Programa Municipal «Club Después del Cole», representado por las licenciadas Eliana Aragno y Anahí Erreguerena, junto al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la participación de las licenciadas Analía Flores y Agustina Arias.

La propuesta está dirigida a clubes deportivos de distintas disciplinas, instituciones religiosas y organizaciones intermedias con presencia territorial en los barrios de Balcarce.