Motociclista resultó herido en accidente

Cerca de las 12:00 de este miércoles se registró un siniestro vial en la intersección de Av. Gonzales Chaves y calle 5.
Por causas que se tratan de establecer, el conductor de una motocicleta de 125 cc impactó contra el lateral derecho de un Volkswagen Gol cuando este cruzaba por calle 5.
Como consecuencia del choque, el motociclista sufrió golpes de consideración y debió ser trasladado al Hospital Felipe A. Fossati para su atención médica.
En el lugar trabajó personal de Tránsito y de la Estación de Policía Comunal.
Según se informó, el automóvil involucrado no contaba con seguro ni VTV vigente.