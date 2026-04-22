Corbalán brilló en el Rally Internacional del Río de la Plata

El balcarceño Miguel Corbalán tuvo una destacada actuación durante el último fin de semana al participar de la 46ª edición del Rally Internacional del Río de la Plata, una de las competencias más relevantes para autos clásicos en Uruguay.

A bordo de un Mercedes W115, modelo 1970 y representando a Balcarce junto a la filial “Cacho” Fangio de Mar del Plata, Corbalán formó parte de un evento organizado por el Montevideo Classic Car Club, que reunió a 87 vehículos provenientes de Brasil, Argentina y Uruguay.

La competencia incluyó un recorrido de aproximadamente 500 kilómetros, con inicio en Punta del Este y paso por puntos emblemáticos como Montevideo, Colonia y Carmelo, combinando exigencia deportiva con paisajes característicos de la región.

En ese contexto, el piloto local logró quedarse con el primer puesto en su categoría y un meritorio tercer lugar en la clasificación general, consolidando una performance sobresaliente frente a un parque automotor de alto nivel.

“La organización fue muy buena y se lo hice saber a la hora de la premiación. Fue lindo pasar por Montevideo, Colonia y Carmelo, donde en cada lugar nos recibieron con mucha calidez”, expresó Corbalán tras completar la exigente travesía.

De esta manera, el representante balcarceño dejó en alto el nombre de la ciudad en una competencia internacional que continúa afianzándose como un clásico dentro del calendario regional de autos históricos.