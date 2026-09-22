Cherenscio: «Kevin Gómez debe continuar su carrera en Buenos Aires»

El flamante campeón argentino de los supermedianos, Kevin “Bam Bam” Gómez, fue agasajado durante la mañana de este martes en el Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio, luego de la consagración obtenida el pasado sábado en la Federación Argentina de Box.

El reconocimiento estuvo encabezado por el presidente de la Fundación Fangio, Juan Carli, y contó con la presencia de Soledad Vivio, subsecretaria de Deporte de la Municipalidad. Durante el sencillo acto, Gómez recibió como obsequio un cuadro de Juan Manuel Fangio, que agradeció visiblemente emocionado.

El boxeador balcarceño se mostró muy feliz luego de haber alcanzado uno de los logros más importantes de su carrera. El sábado, en el salón de la Federación Argentina de Boxeo, derrotó por nocaut en el quinto asalto a Santiago Fernández y se quedó con el título argentino de la categoría supermedianos.

La conquista puso fin a una sequía de más de 30 años sin campeones argentinos de esa categoría para Balcarce.

“Balcarce ya le queda chico”

Tras la consagración, desde el entorno de Gómez consideran que el próximo paso debe ser apostar decididamente por su carrera profesional y buscar nuevos desafíos fuera de la ciudad.

Uno de sus colaboradores, Federico Charenscio, sostuvo que el boxeador debería dejar Balcarce e incluso Mar del Plata para radicarse en Buenos Aires y continuar allí su preparación y desarrollo deportivo.

“Acá en la provincia de Buenos Aires no tiene rivales. Debe buscar una pelea por un título mundial. Balcarce ya le queda chico y debe buscar urgente otro rumbo”, expresó Charenscio en diálogo con Radio Puntonueve.

De esta manera, mientras disfruta de su reciente consagración, Gómez comienza a proyectar lo que viene en su carrera, con el título argentino en sus manos y el desafío de dar nuevos pasos en el ámbito nacional e internacional.