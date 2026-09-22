El Autódromo Juan Manuel Fangio será reinaugurado este viernes

El próximo viernes 25 de septiembre, a partir de las 14, se llevará a cabo el acto de reinauguración del Autódromo Municipal “Juan Manuel Fangio”, un acontecimiento de especial relevancia para Balcarce y para la historia del automovilismo argentino.

La ceremonia se desarrollará en el sector de boxes del histórico escenario deportivo y contará con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el intendente municipal, Esteban Reino; y el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, además de autoridades provinciales y municipales y representantes vinculados al automovilismo.

El acto marcará un momento significativo para la comunidad balcarceña, luego de los trabajos realizados para la puesta en valor y recuperación del circuito, que permitirá volver a poner en condiciones al escenario que lleva el nombre del quíntuple campeón mundial de Fórmula 1.

Acreditación de periodistas

Los periodistas que deseen participar de la ceremonia deberán confirmar previamente su asistencia y realizar la correspondiente acreditación a través del formulario habilitado para tal fin.

Formulario de acreditación para periodistas

Desde la organización se aclaró que completar el formulario no implica la acreditación automática. Al momento de ingresar, los asistentes deberán consultar en la puerta de acceso si se encuentran debidamente acreditados para participar del acto.

La entrada será válida exclusivamente para el viernes 25 de septiembre y durante el horario correspondiente a la ceremonia de reinauguración.

El ingreso al predio se realizará por calle 79, a través de la puerta del Kartódromo “Juan Manuel Fangio”.