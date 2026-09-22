Cuatro allanamientos y tres aprehendidos por la brutal golpiza a un joven durante un intento de robo

Una investigación iniciada en junio permitió identificar a tres jóvenes presuntamente vinculados al ataque. La víctima, de 18 años, sufrió una herida de arma blanca en el abdomen y debió ser intervenida quirúrgicamente. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir y una manopla de metal.

En las últimas horas, personal de la SubDDI Balcarce, la DDI Mar del Plata, el Comando de Prevención Rural (CPR) y la Estación de Policía Comunal llevaron adelante cuatro allanamientos en distintos domicilios de Balcarce, en el marco de una investigación por un violento intento de robo que terminó con un joven de 18 años herido de arma blanca.

Como resultado de los procedimientos, tres personas fueron aprehendidas y quedaron a disposición de la Justicia, acusadas de participar en el hecho.

La investigación se inició a mediados de junio, luego de que desde el Hospital Subzonal Dr. Felipe A. Fossati se alertara a la Policía sobre el ingreso de un joven que presentaba una grave herida de arma blanca en el abdomen. De acuerdo con la denuncia, había sido atacado por un grupo de jóvenes que intentó sustraerle su motovehículo.

El ataque

Según se desprende de la investigación, los agresores habrían simulado estar interesados en comprar un motovehículo y acordaron un encuentro con la víctima en inmediaciones de calle 19 y 2.

Una vez en el lugar, mientras el joven verificaba una supuesta transferencia de dinero, habría sido sorprendido por los atacantes, quienes comenzaron a golpearlo violentamente y posteriormente le provocaron una herida de arma blanca en el abdomen.

Los sujetos habrían intentado escapar con el motovehículo, aunque finalmente lo abandonaron a pocos metros del lugar. La situación fue advertida por un transeúnte que circulaba por la zona y que asistió al joven.

Como consecuencia de la lesión sufrida, la víctima debió ser trasladada al Hospital Fossati, donde fue intervenida quirúrgicamente. Además, los agresores lograron apoderarse de algunas de sus pertenencias.

La investigación permitió identificar a los sospechosos

A partir de la denuncia, la Unidad Fiscal Descentralizada de Balcarce, a cargo del fiscal Rodolfo Moure, derivó las actuaciones a la SubDDI local para profundizar la investigación.

Los detectives realizaron tareas de campo, tomaron testimonios, analizaron registros fílmicos y contaron con la colaboración del Centro de Monitoreo Municipal. De esta manera, lograron identificar a al menos tres hombres que estarían vinculados con el ataque y determinar el grado de participación que habría tenido cada uno.

Con los domicilios establecidos, la Justicia autorizó cuatro órdenes de allanamiento en viviendas ubicadas en calle 7 al 700, calle 16 al 900, calle 25 al 200 y en el barrio El Cruce.

Durante los procedimientos fueron secuestrados teléfonos celulares que habrían sido utilizados por los sospechosos, prendas de vestir similares a las descriptas en la investigación y una manopla de metal, elemento que coincidiría con las características aportadas por la víctima.

Además, en uno de los domicilios los investigadores encontraron documentación que estaría relacionada con otro hecho delictivo ocurrido en Balcarce durante julio, que se encontraba bajo investigación y había sido caratulado como Hurto.

Los tres involucrados fueron notificados de la formación de una causa por el delito de robo agravado y quedaron a disposición de la Justicia.