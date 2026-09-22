Un balcarceño integró el equipo arbitral de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 dejaron un balance destacado para la delegación argentina en la disciplina de tiro deportivo, que tuvo una importante cosecha de medallas. Pero el protagonismo nacional también estuvo presente fuera de las pedanas, con la participación del balcarceño Ariel Bilbao como integrante del equipo arbitral.

Las competencias se desarrollaron en el Invencible Centro Internacional de Tiro, un complejo de última generación inaugurado especialmente para la ocasión en la localidad de Recreo, a unos 20 kilómetros de la capital provincial.

En ese escenario de jerarquía internacional, Bilbao fue designado oficialmente como Oficial Técnico Nacional y formó parte del equipo de jueces y oficiales responsables de fiscalizar las competencias de tiro deportivo.

“Integrar el equipo técnico en una competencia de esta magnitud representa un orgullo enorme y una gran responsabilidad para garantizar la transparencia y el nivel de los atletas en un polígono de primer nivel mundial”, señaló Bilbao al referirse a la experiencia.

Protagonismo argentino en las pedanas

La actuación de los tiradores argentinos también tuvo un marcado protagonismo, con medallas en distintas especialidades.

En rifle de aire a 10 metros masculino, Julián Gutiérrez obtuvo la medalla de oro, mientras que Alexis Eberhardt consiguió el bronce.

Eberhardt volvió a subir a lo más alto del podio en la prueba de rifle 3 posiciones a 50 metros, donde se consagró campeón. Marcelo Zoccali completó la actuación argentina con la medalla de plata.

En las pruebas de escopeta, Federico Gil logró la presea plateada en skeet masculino, mientras que Joaquín Cisneros obtuvo la medalla de bronce en la modalidad de trap.

Entre las mujeres, Fernanda Russo se quedó con el primer puesto en rifle de aire a 10 metros. Amelia Fournel consiguió el tercer lugar en rifle 3 posiciones a 50 metros, mientras que Mara Kucharki se consagró campeona en skeet.

Además, en las pruebas mixtas, Fernanda Russo y Julián Gutiérrez conformaron la dupla que se quedó con la medalla de oro en rifle de aire a 10 metros mixto.

De esta manera, el tiro deportivo argentino tuvo una destacada presencia en Santa Fe 2026, tanto por los resultados obtenidos por sus atletas como por la participación de representantes nacionales en las estructuras técnicas del certamen. Entre ellos estuvo Ariel Bilbao, quien llevó el nombre de Balcarce a una competencia internacional de primer nivel.