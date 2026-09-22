Una pareja fue condenada a cuatro años de prisión por vender droga en Balcarce

Gerardo Andrés Fernández y Daniela Lorena Villalba fueron condenados a cuatro años de prisión por el delito de comercialización de estupefacientes, luego de ser hallados culpables de vender droga al menudeo desde una vivienda de nuestra ciudad.

La resolución fue dictada mediante un juicio abreviado, a partir de un acuerdo alcanzado entre el fiscal Rodolfo Moure y el abogado defensor Osvaldo Verdi, que posteriormente fue homologado por el juez Federico Cecchi, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Mar del Plata.

La causa se inició a partir de una investigación llevada adelante por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, que incluyó tareas de campo y labores de inteligencia.

Según surge del fallo, durante los operativos de vigilancia realizados a fines de 2024, los investigadores detectaron reiteradas maniobras compatibles con la comercialización de estupefacientes bajo dos modalidades: mediante “pasamanos” en la propiedad investigada y a través de repartos tipo “delivery” en la vía pública y en la plaza San Martín.

El allanamiento

El procedimiento principal se llevó a cabo el 11 de diciembre de 2024, cuando efectivos policiales ejecutaron una orden de registro en la vivienda de la pareja, ubicada sobre calle 25, entre 8 y 10.

Durante el operativo fueron incautados cuatro envoltorios de nylon que contenían un total de 6,66 gramos de cocaína, además de sustancia de corte y recortes de nylon.

Los peritajes posteriores determinaron la realización de procedimientos de “corte” destinados al estiramiento del material. Este elemento, sumado al fraccionamiento de la sustancia y a las maniobras de comercialización observadas durante la investigación, permitió acreditar su destino de venta a potenciales consumidores.

La condena

Al momento de establecer la pena, la Justicia no encontró circunstancias eximentes ni agravantes en la conducta de los imputados.

Como único elemento atenuante, el tribunal tuvo en cuenta la falta de antecedentes penales previos de Fernández y Villalba, aspecto considerado para determinar el monto de la condena.

De esta manera, ambos fueron condenados a cuatro años de prisión por la comercialización de estupefacientes.

Fuente: Diario La Capital