Una camioneta chocó contra dos autos estacionados

Un siniestro vial se registró poco después de las 9:30 de este martes en el sector de avenida Caseros y calle 11, donde una camioneta Chevrolet impactó contra dos vehículos que se encontraban estacionados.

Por motivos que son materia de investigación, la camioneta colisionó inicialmente contra un Suzuki Fun y, como consecuencia del impacto, este rodado terminó golpeando a un Ford Ka. De esta manera, fueron tres los vehículos involucrados en el hecho.

Según señaló el conductor de la camioneta en Radio Puntonueve, al momento del siniestro el vehículo habría presentado un desperfecto en el sistema de dirección, lo que habría provocado que perdiera el control y terminara impactando contra los autos estacionados.

En el lugar trabajaron efectivos de la Estación de Policía Comunal e Inspectores de Tránsito, quienes intervinieron para controlar la situación y realizar las actuaciones correspondientes.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas como consecuencia del accidente. La camioneta quedó secuestrada por falta de documentación.