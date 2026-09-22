Comenzaron las obras que transformarán el histórico Bracco Disco en un bazar

Esta semana comenzaron los trabajos de refacción y transformación en las instalaciones de Bracco Disco, la histórica discoteca ubicada sobre avenida Gonzales Chaves, entre calles 11 y 13, que próximamente dejará atrás su tradicional fisonomía para convertirse en un bazar de origen oriental.

Las tareas ya modificaron buena parte del interior del inmueble. Entre los sectores intervenidos se encuentran el techo, las barras, la pista de baile, la instalación eléctrica y distintos espacios vinculados al ingreso al lugar.

Actualmente, alrededor de diez trabajadores se encuentran abocados a las obras. Una de las principales tareas consiste en el rellenado de lo que durante años fue la pista de baile, además del derrumbe de las barras, con el objetivo de dejar una superficie completamente plana.

Paralelamente, se lleva adelante el recambio de las chapas del techo, debido al deterioro que presentaban las anteriores.

Un nuevo destino para el histórico inmueble

El edificio será ocupado por un bazar oriental, para lo cual se firmó un contrato de alquiler por seis años. Los trabajos avanzan a buen ritmo y se prevé que durante los próximos días continúen las modificaciones, especialmente en el frente del establecimiento.

Según pudo saber Puntonueve Noticias, de la estructura original solamente permanecerá intacto el acceso principal al histórico boliche.

La transformación del lugar no pasó inadvertida para los vecinos y para quienes durante años fueron parte de la vida nocturna de la ciudad. La desaparición de elementos característicos como la pista de baile y las barras generó sentimientos de nostalgia por uno de los espacios emblemáticos de la noche balcarceña.

Así, mientras las obras avanzan y el inmueble comienza a adquirir una nueva fisonomía, también se va cerrando definitivamente una etapa de la historia de Bracco y de las noches que durante años tuvieron a este lugar como uno de sus principales protagonistas.