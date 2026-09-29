Choque en pleno centro: dos personas heridas

Un accidente de tránsito se registró hace minutos en la intersección de las calles 19 y 18, donde colisionaron un Ford Focus y un Fiat Siena.

Según las primeras informaciones, el Fiat Siena circulaba por calle 19 en dirección a avenida Kelly cuando, por causas que son materia de investigación, impactó contra el lateral derecho del Ford Focus, que transitaba por calle 18.

A raíz del impacto, el Focus terminó detenido en sentido contrario al que circulaba.

Como consecuencia del siniestro, un hombre y una mujer fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati” por precaución.

En el lugar trabajaron profesionales del SAME, agentes del área de Tránsito y efectivos de la Estación de Policía Comunal, quienes llevaron adelante las tareas correspondientes.