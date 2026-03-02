Choque entre camioneta y moto: una persona golpeada

Un nuevo accidente de tránsito se registró este lunes, poco antes de las 13, en la intersección de calles 23 y 6, donde colisionaron una motocicleta de baja cilindrada y una camioneta Chevrolet S-10.

Como consecuencia del impacto, una mujer que se desplazaba como acompañante en la moto sufrió algunos golpes y debió ser asistida en el lugar por personal del SAME. Posteriormente fue trasladada en ambulancia al Hospital Fossati para su evaluación, aunque las lesiones no revestían gravedad.

En el lugar trabajaron agentes de Tránsito y efectivos de la Policía Comunal, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.