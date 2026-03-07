Choque entre dos vehículos: daños materiales

En la mañana de este sábado, cerca de las 10, se registró una violenta colisión entre dos vehículos en la intersección de avenida Primera Junta (1) y calle 2.

Por motivos que no fueron establecidos, impactaron un Peugeot 405 y una unidad BYD Yuan. Como consecuencia del choque, el Peugeot sufrió daños en el lateral derecho, mientras que el otro vehículo presentó importantes daños en la parte frontal.

En el lugar intervino personal de Tránsito y efectivos de la Estación de Policía Comunal, quienes trabajaron para ordenar la circulación y realizar las actuaciones correspondientes.