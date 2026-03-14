sábado 14, marzo, 2026

Choque entre motos: uno se dio a la fuga

En las primeas horas de este sábado se registró un accidente entre motos en la intersección de calles 21 y 28. También se vio involucrado un vehículo Fiat Palio que se encontraba estacionado.

Según se pudo establecer, una moto que circulaba por calle 21 en dirección a 30, entró en contacto con una de las dos motos que circulaban por calle 28, provocando la caída de una mujer. La moto que lo hacía por 21 se dio a la fuga.

Debido a las lesiones que presentaba la conductora de la moto, intervino personal del SAME, quien luego trasladó a la herida al Hospital local. Operó en el sitio, personal de la Estación de Policía Comunal.

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