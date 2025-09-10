10.3 C
Choque sin heridos

Un accidente de tránsito se registró en la tarde de este miércoles en la intersección de avenida Pueyrredón (39) y calle 10. El hecho involucró a un Volkswagen Gol Trend que circulaba por la avenida y a un Ford Ka que cruzaba por calle 10.

Según se informó, el Gol Trend impactó contra el lateral derecho del Ford Ka, al tiempo que no se reportaron personas heridas, solo daños materiales.

En el lugar trabajaron agentes del área de Tránsito, efectivos de la Estación de Policía Comunal y una ambulancia del SAME del Hospital Municipal, que se presentó por precaución.

