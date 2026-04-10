Ciantini en «El Zonda» junto al TC 2000

El TC2000 temporada 2026 afrontará este fin de semana su segunda fecha del calendario con un escenario tan emblemático como exigente: el Autódromo El Zonda, enclavado en la conocida “Quebrada Rugiente”.

Uno de los protagonistas será Diego Ciantini, quien tendrá su primera experiencia en este circuito a bordo de un auto de la categoría, aunque ya cuenta con antecedentes previos en el trazado sanjuanino.

“Siempre es lindo ir a correr a El Zonda, es desafiante tanto para el piloto como para el equipo. Estos autos ya demostraron que van muy rápido y ahora estaremos en una pista donde el error se paga caro, lo cual es un condimento que va a estar muy bueno”, expresó el piloto de Balcarce en diálogo con Carburando Radio.

Además, Ciantini destacó el valor de la experiencia previa en un circuito de estas características. “Es un circuito donde la experiencia suma porque las equivocaciones son bravas y después tiene muchas curvas que son de confianza, entonces el haberlo transitado y saber qué te podés esperar ayuda para el primer contacto en pista y te acorta los pasos de puesta a punto. Después todos encontramos los límites enseguida y se vuelve a emparejar, pero al inicio siempre sirve”, concluyó.

Con estas condiciones, El Zonda promete un fin de semana vibrante, donde la precisión y el conocimiento del trazado serán claves para marcar diferencias en una categoría que ya mostró un altísimo nivel en el arranque de la temporada.