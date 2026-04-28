Demoras en la vacunación: las dosis antigripales llegarían recién en mayo

El referente del área de epidemiología del Hospital Felipe A. Fossati, Aníbal Giusti, brindó precisiones sobre el estado actual de la campaña de vacunación en diálogo con Radio Puntonueve. Aunque se esperaba la llegada de nuevas dosis en los últimos días, esto finalmente no ocurrió, lo que genera preocupación ante el inicio de la temporada de enfermedades respiratorias.

Según detalló el profesional, hasta el momento se ha logrado avanzar parcialmente en la inmunización de la población objetivo, incluyendo niños y adultos con comorbilidades. Sin embargo, aclaró que todavía resta completar una parte significativa del esquema previsto.

“Se han vacunado alrededor de 3.000 personas, pero la realidad es que aún falta un número importante. Aquí no se trata de una gestión que se pueda hacer desde el Municipio, sino de las dosis que se repartan en Zona Sanitaria VIII”, explicó Giusti.

En este contexto, se espera que el próximo lunes 4 de mayo arriben finalmente las dosis necesarias para retomar la campaña antigripal en la ciudad. La demora coincide con la llegada de los primeros fríos, un período en el que suelen incrementarse las enfermedades respiratorias.

Por otra parte, el especialista señaló que actualmente sí hay disponibilidad de vacunas contra la neumonía, para embarazadas y contra el Covid-19. No obstante, remarcó que la vacuna antigripal sigue siendo la más demandada en esta época del año.

“De llegar en los primeros días de mayo, las dosis serán distribuidas a los CAPs de la ciudad”, concluyó Giusti.