Gas en la mira: el Gobierno busca quitar subsidios y reabre el debate por la “zona fría”

El Gobierno nacional se prepara para reabrir en el Congreso un paquete de reformas que incluye un punto sensible para la costa bonaerense: la posible quita del beneficio de “zona fría” que hoy alcanza a los usuarios de gas en el partido de General Pueyrredón y la zona de influencia. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del oficialismo para retomar el capítulo energético que no logró aprobar dentro del Presupuesto 2026.

Actualmente, los hogares reciben descuentos de entre el 30% y el 50% en sus facturas de gas por estar incluidos en ese régimen diferencial. La eventual eliminación o modificación de este esquema implicaría un impacto directo en las boletas, en un contexto de ajuste tarifario a nivel nacional.

Desde el entorno del presidente Javier Milei sostienen que la intención es volver a poner en discusión los puntos del presupuesto que quedaron fuera del debate parlamentario. Entre ellos, no solo aparece la cuestión energética, sino también las derogaciones de las leyes de emergencia en discapacidad y del financiamiento universitario, lo que anticipa un debate legislativo amplio y con múltiples frentes de conflicto.

En el capítulo energético original se contemplaban cambios en el financiamiento del Fondo Fiduciario de Zonas Frías. Este mecanismo se sostiene mediante un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, aplicado a todos los consumos del país —con excepción de las exportaciones—. La propuesta oficial buscaba habilitar al Poder Ejecutivo a modificar ese recargo hasta en un 50%, de acuerdo con las necesidades de la política energética.

Si bien ese esquema no fue aprobado por el Congreso, el Gobierno avanzó por otra vía. A través de un decreto firmado por Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo ya cuenta con la facultad de incrementar ese recargo hasta el 11,25%. La medida es leída como una señal clara del interés del oficialismo en sostener los lineamientos del capítulo energético original.

Fuentes oficiales indicaron que la decisión sobre si se aplicará un aumento en ese recargo durante mayo se conocerá hacia fines de mes. En paralelo, crece la expectativa en distritos alcanzados por el régimen de zona fría, donde una eventual quita de subsidios podría traducirse en subas significativas en las tarifas de gas en pleno invierno.