Ciantini no descarta continuar en el TC2000

El piloto balcarceño Diego Ciantini tuvo una destacada actuación en la primera final de la temporada 2026 del TC2000, que marcó además el regreso de la categoría al circuito callejero de Buenos Aires.

De la mano del equipo Pfening Competición y al mando de una Nissan Kicks, el piloto local logró finalizar en la quinta posición en una carrera exigente y con pilotos de gran nivel.

Si bien esta participación estaba prevista inicialmente como única dentro de la categoría, el resultado y el rendimiento del auto dejaron muy buenas sensaciones para el balcarceño.

En diálogo con Carburando, Ciantini se mostró conforme con la experiencia y no ocultó su deseo de poder continuar compitiendo durante la temporada.

“El balance es muy bueno. Estoy muy agradecido por la posibilidad, el funcionamiento del auto es realmente bueno y hay mucho potencial para trabajar. Veremos si podemos sumarnos a tiempo completo y trabajar en lo presupuestario, me entusiasma e ilusiona mucho”, expresó el “Bochita”.

Tras este debut positivo en el regreso del TC2000 al trazado callejero porteño, Ciantini dejó abierta la puerta para una posible continuidad en la categoría si se logra reunir el presupuesto necesario.

Foto gentileza: Carburando