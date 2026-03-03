Ciclista hospitalizado en siniestro vial

Poco antes de la hora 9 de este martes se registró una colisión en la intersección de avenida Caseros y calle 3, protagonizada por una camioneta Fiat Palio Weekend y una bicicleta.

Por causas que son materia de investigación, ambos rodados impactaron en esa esquina y, como consecuencia del siniestro, el ciclista debió ser trasladado al Hospital Municipal para recibir atención médica.

En el lugar trabajó personal de Tránsito de la Municipalidad, que llevó adelante las actuaciones correspondientes. Según se informó, la documentación del vehículo se encontraba en regla.

