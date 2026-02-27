Cincuenta años de la presencia de Gendarmería en la ciudad

Al cumplirse este sábado cincuenta años de la presencia de la Gendarmería Nacional Argentina en nuestra ciudad, el Municipio hace llegar su reconocimiento a quienes han formado y forman parte de esta fuerza federal.

El 28 de febrero de 1976, efectivos de la institución asumieron la protección y custodia de la Estación Terrena de Comunicaciones Vía Satélite Balcarce, misión que más tarde dio lugar a la creación del Escuadrón Seguridad “Balcarce”, el 26 de enero de 1977.

A lo largo de los años, su labor ha constituido un aporte significativo a la seguridad y al acompañamiento permanente de la comunidad. En esta fecha especial, se quiere saludar a sus autoridades y personal, destacando su compromiso y vocación de servicio.