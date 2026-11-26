Este miércoles en horas de la tarde se realizó en el Teatro Municipal “Luis A. Conti” el acto de cierre de año del programa “Club después del cole”, una propuesta impulsada por la Secretaría de Desarrollo Social que tuvo una celebración especial: sus diez años de trayectoria acompañando, formando y brindando espacios de recreación a niños y niñas de distintos barrios de Balcarce.

La actividad estuvo coordinada por la responsable del programa, Eliana Aragno, y contó con la presencia del intendente municipal, Esteban Reino; la secretaria de Desarrollo Social, Paola Moreno; representantes de instituciones, integrantes de los equipos de trabajo, familias y profesores que han sido parte de este recorrido.

Una apuesta por las infancias

Durante el encuentro, Reino destacó la importancia de sostener iniciativas de estas características y reconoció especialmente el compromiso de quienes trabajan diariamente para hacer posible su funcionamiento.

En ese sentido, valoró la dedicación de los docentes y el acompañamiento de las familias, al considerar que el trabajo conjunto permite generar mejores oportunidades para los chicos, fortalecer vínculos y promover valores fundamentales como la amistad, la solidaridad y el compañerismo.

Asimismo, señaló que “Club después del cole” es una propuesta que distingue a Balcarce dentro de la provincia de Buenos Aires y alentó a los participantes a continuar disfrutando y aprovechando este espacio de encuentro, aprendizaje y crecimiento.

Diez años dejando huellas

Por su parte, Paola Moreno compartió un mensaje cargado de emoción y recuerdos, en el que repasó los comienzos del programa y destacó el impulso de Fara Cunqueiro, quien presentó el proyecto original hace una década.

La funcionaria recordó que su puesta en marcha fue posible gracias a una gestión municipal que comprendió la importancia de desarrollar políticas públicas con presencia en los barrios y destinadas especialmente a las infancias.

También expresó el orgullo por el camino recorrido y los resultados alcanzados, remarcando que la iniciativa no solo logró sostenerse durante diez años, sino que además superó las expectativas iniciales.

En su mensaje, agradeció especialmente a los profesores por el cariño y la dedicación que transmiten en cada actividad, así como a los equipos municipales, trabajadores sociales, empleados de distintas áreas y funcionarios que acompañan cotidianamente el desarrollo del programa.

Uno de los pasajes más emotivos llegó cuando Moreno compartió una experiencia personal de su propia infancia. Recordó el acompañamiento que recibía de integrantes del Club Rotary cuando era niña y cómo aquellos gestos de afecto permanecieron en su memoria a pesar del paso del tiempo.

A partir de esa vivencia, destacó la importancia de los vínculos que los adultos construyen con los chicos y la huella que pueden dejar en sus vidas. Un abrazo, una palabra de aliento o simplemente un momento compartido pueden transformarse en recuerdos que perduran para siempre.

De esta manera, el cierre de año de “Club después del cole” se convirtió también en una celebración de sus diez años de historia, poniendo en valor el trabajo colectivo y el compromiso con las infancias, a través de un espacio que busca acompañar, contener y generar oportunidades de crecimiento para los chicos y chicas de Balcarce.