Un robo se registró durante la madrugada de este miércoles en la Fiambrería y Vinoteca «La Amistad», donde un sujeto ingresó al comercio y sustrajo dinero en efectivo.

De acuerdo con las imágenes registradas por una cámara de seguridad del propio establecimiento, un joven llegó hasta el local, ubicado en calles 24 y 19, y logró ingresar luego de forzar un portón con rejas y romper una puerta.

Una vez en el interior, se dirigió directamente hacia la caja registradora, de donde se apoderó de dinero en efectivo.

Los propietarios del comercio no pudieron precisar el monto sustraído, aunque descartaron que se hayan registrado otros faltantes.