El pasado fin de semana, Nicolás González, joven mecánico, dueño y preparador de su Honda CG 190, junto a su amigo y piloto Tomás Gaitero, protagonizaron una destacada actuación en el Picódromo Drag Racing Esteban Echeverría.

La dupla consiguió marcar 7,91 segundos en los 201 metros, convirtiéndose en los más rápidos de su categoría. Pero el resultado tuvo un valor aún mayor: alcanzaron un tiempo récord, una marca que nunca antes se había registrado en esa pista.

El logro los posicionó como los más rápidos de la provincia de Buenos Aires en esa distancia, coronando un trabajo de preparación, dedicación y pasión por los motores.

Para Nicolás González, que además de competir es el responsable de la preparación de su motocicleta, el resultado representa un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo que realiza en el mundo de la mecánica y el drag racing.

Un gran logro para este joven mecánico, que junto a Tomás Gaitero continúa llevando su proyecto deportivo a lo más alto de la categoría.