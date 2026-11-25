Un accidente de tránsito se registró hace minutos en la intersección de las calles 13 y 14, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta eléctrica.

En el siniestro estuvieron involucrados un Toyota Corolla, conducido por un hombre, y una motocicleta eléctrica Quatro E, en la que circulaba una mujer.

Como consecuencia del impacto, la motociclista resultó herida y fue trasladada en una ambulancia del SAME al Hospital Municipal para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron agentes de Tránsito y personal de la Estación de Policía Comunal, quienes intervinieron en el operativo y las actuaciones correspondientes.