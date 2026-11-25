La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos lleva adelante trabajos de limpieza y mantenimiento de canales y desagües pluviales en distintos sectores de Balcarce, con el propósito de favorecer el normal escurrimiento del agua y optimizar el funcionamiento de la infraestructura de drenaje urbano.

En esta oportunidad, las tareas se realizan en la intersección de avenida Pueyrredón (39) y avenida Caseros, donde personal municipal trabaja en el retiro de residuos, sedimentos y otros elementos acumulados que pueden dificultar la circulación del agua.

Asimismo, se desarrollaron intervenciones sobre calle 50, entre 21 y 23, como parte del operativo de mantenimiento que se lleva adelante en distintos puntos de la ciudad.

Estas acciones forman parte de un esquema de mantenimiento preventivo de la infraestructura pluvial, destinado a reducir posibles obstrucciones y contribuir a una adecuada evacuación del agua, especialmente ante eventuales precipitaciones intensas.