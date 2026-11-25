La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos continúa desarrollando trabajos destinados a ampliar y mejorar la infraestructura vial de Balcarce. Las tareas se llevan adelante en distintos puntos de la ciudad, de acuerdo con las condiciones climáticas y aprovechando los períodos favorables para avanzar con las obras previstas.

En ese marco, prosiguen los trabajos de ensanche de avenida Centenario, en el tramo comprendido entre las calles 55 y 63.

La intervención contempla la ampliación de la calzada, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y brindar mayor capacidad a uno de los corredores que conectan distintos sectores de la ciudad.

Desde el Municipio señalaron que, mediante este tipo de obras, se busca acompañar el crecimiento de diferentes zonas de Balcarce y continuar fortaleciendo la infraestructura urbana.