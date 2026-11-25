Omar Arreguito, coordinador de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado Balcarce (EMDAB), dependiente de la Dirección de Políticas de Inclusión, participó como disertante en el Primer Congreso de Deporte Adaptado y Paralímpico, realizado ayer en la ciudad de San Cayetano.

La convocatoria estuvo relacionada con su trabajo al frente de la escuela municipal y su participación en el cuerpo técnico de la Selección Argentina de Fútbol para personas con parálisis cerebral (PC).

Durante la jornada se abordaron diferentes disciplinas, entre ellas básquet en silla de ruedas, vóley sentado, atletismo y fútbol PC. También se compartieron experiencias y propuestas que se desarrollan en distintas localidades.

En ese marco, Arreguito presentó el trabajo que se lleva adelante en Balcarce, las actividades impulsadas desde la EMDAB y el crecimiento del deporte adaptado en la comunidad.

La participación tuvo un significado especial en su trayectoria, ya que representó su primera disertación desde que asumió la coordinación de la escuela municipal. De esta manera, pudo trasladar la experiencia de Balcarce a un espacio de intercambio y capacitación que reunió a referentes de distintas disciplinas y ciudades.