Con gran concurrencia, se realizó un desfile a beneficio del Hogar “Dr. Ernesto L. Pinto”

Con una importante presencia de público, se desarrolló durante la tarde del domingo en la Casa del Bicentenario un desfile solidario a beneficio del Hogar “Dr. Ernesto L. Pinto”.

La propuesta fue organizada por el estilista Daniel Eyman, con el acompañamiento de la Subsecretaría de Cultura y Educación y la colaboración de empresas, comercios y distintos profesionales de la ciudad.

El encuentro contó con una variada propuesta que incluyó moda urbana, peinados, maquillaje, bailes, humor y sorteos. También participaron diferentes exponentes del ámbito artístico, quienes ofrecieron sus actuaciones de manera desinteresada y se sumaron al objetivo solidario de la jornada.

Entre quienes acompañaron la iniciativa estuvieron Zaffiro, Las Hilanderas del Sudeste y La Valija de Sonia. A esto se agregaron distintos regalos aportados por comerciantes y particulares para los sorteos realizados durante el evento.

Al finalizar, Eyman agradeció la presencia del público y a todas las personas, comercios e instituciones que colaboraron de distintas maneras para hacer posible la actividad.

Asimismo, destacó que lo recaudado durante el desfile será destinado a la compra de diversos insumos para las personas que residen en el Hogar “Dr. Ernesto L. Pinto”.