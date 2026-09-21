El fuerte viento generó preocupación por el techado del microestadio del CEF 119

Las fuertes ráfagas de viento registradas durante este lunes generaron preocupación entre vecinos del sector de calle 35, quienes observaron cómo algunas chapas del techo del microestadio del CEF 119 comenzaron a levantarse.

El gimnasio se encuentra emplazado sobre avenida Suipacha (32), entre las calles 33 y 35, junto a la Escuela de Educación Media N° 3 “Carmelo Sánchez”. En uno de los extremos del techo, precisamente el que da hacia el Jardín de Infantes 902, pudo observarse el movimiento de algunas chapas como consecuencia de las condiciones climáticas.

La obra del microestadio se encuentra actualmente en su primera etapa y contempla una inversión de $567.107.139,15. En estos momentos, los trabajos están concentrados en el techado del edificio, una de las partes de la construcción que presenta un importante grado de avance.

La situación fue advertida por vecinos de la zona durante las intensas ráfagas, que provocaron el movimiento de parte de la estructura del techo.