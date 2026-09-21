Restringen el uso de drones durante las competencias del fin de semana en el autódromo Fangio

Con motivo de las competencias de TC Pick Up, TC Pista Pick Up y Turismo Special de la Costa (TSC), que se desarrollarán el 26 y 27 de septiembre en el autódromo “Juan Manuel Fangio” de Balcarce, se implementarán medidas especiales para ordenar y coordinar el uso de drones dentro del predio.

El espacio aéreo sobre el circuito estará destinado a los dispositivos vinculados con la televisación y la cobertura oficial de las competencias, con el objetivo de facilitar su operación y garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de las distintas tareas.

En este sentido, se solicitó a quienes concurran al autódromo y cuenten con drones particulares que no realicen vuelos durante el desarrollo de las actividades.

Asimismo, se informó que durante el fin de semana se dispondrá de un sistema de inhibición de drones, como parte de las medidas destinadas a ordenar el espacio aéreo sobre el escenario deportivo.

Desde la organización se indicó que la disposición busca facilitar el trabajo de los equipos responsables de la cobertura oficial y contribuir al normal desarrollo de las competencias.

Finalmente, se solicitó la colaboración del público para respetar las restricciones previstas durante el fin de semana de actividad en el autódromo balcarceño.