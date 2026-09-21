Destacada participación de nadadores de EMDAB en un torneo nacional en Necochea

Integrantes del grupo de natación de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado (EMDAB) representaron a Balcarce en un torneo nacional de natación que se desarrolló en un complejo deportivo de Necochea y reunió a deportistas provenientes de más de ocho ciudades.

La delegación balcarceña tuvo una destacada actuación en las distintas pruebas, con varios resultados de podio y buenas posiciones que reflejaron el trabajo y la preparación de los nadadores.

La mejor actuación estuvo a cargo de Matías Valcarlos, quien se quedó con el primer puesto en los 50 metros estilo libre. Además, obtuvo dos segundos lugares, en 25 metros libre y 25 metros pecho, y finalizó tercero en los 50 metros espalda.

Por su parte, Milagros Saira alcanzó el séptimo puesto en los 50 metros libre, mientras que Carolina Massa se ubicó octava en los 25 metros libre.

También participó Joaquín Mancebo, quien finalizó décimo en los 25 metros estilo libre. Darío Giménez, en tanto, consiguió el quinto lugar en los 25 metros libre y terminó noveno en los 50 metros libre.

Finalmente, Ámbar Larraburu completó la participación de la delegación de Balcarce con un segundo puesto en los 25 metros estilo libre.

La participación en esta competencia nacional permitió a los representantes de EMDAB sumar experiencia y continuar mostrando el crecimiento del grupo de natación de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado.