Federación Agraria realizó su asamblea regional en Balcarce y propuso a Bernardo Menone para un cargo en el Distrito 10

La filial Balcarce de la Federación Agraria Argentina (FAA) fue sede de la asamblea regional del Distrito 10, un encuentro en el que dirigentes rurales analizaron distintas problemáticas que afectan al sector agropecuario y definieron propuestas para la conducción de la entidad.

De la reunión participaron representantes de las filiales de Azul, Tandil, Rauch, Ayacucho, Lobería, Necochea y Balcarce, quienes debatieron un amplio temario vinculado a la actualidad del campo y al funcionamiento institucional de la Federación Agraria.

Uno de los puntos destacados fue la definición de los nombres que serán elevados para ocupar los cargos de director titular y director suplente del Distrito 10. En este último caso, fue propuesto el actual presidente de la filial Balcarce, Bernardo Menone, cuya designación deberá ser ratificada durante el Congreso Anual de la FAA que se realizará el próximo mes en la ciudad de Rosario.

Amplio temario

Durante la asamblea, los dirigentes abordaron la nueva normativa sobre trazabilidad ganadera que comenzará a aplicarse en los establecimientos de cría y analizaron la situación de la infraestructura vial, remarcando la necesidad de mejorar y mantener los caminos rurales, municipales, provinciales y nacionales utilizados por productores y vecinos.

Otro de los temas debatidos fue el régimen de patentes sobre semillas y las implicancias que tienen las innovaciones tecnológicas para los productores, especialmente en relación con el pago de regalías y los mecanismos de implementación.

La seguridad también ocupó un lugar importante en la agenda. Los representantes expresaron su preocupación por los delitos en las zonas urbanas y rurales y coincidieron en la necesidad de fortalecer las acciones preventivas.

Asimismo, se analizó la reestructuración que atraviesa el INTA y la postura institucional de la Federación Agraria frente a esos cambios. Finalmente, los dirigentes debatieron las recientes medidas del Gobierno nacional vinculadas a la derogación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que contempla aspectos relacionados con los contratos de arrendamiento rural, los procedimientos de desalojo, las expropiaciones y los límites para la compra de tierras por parte de capitales extranjeros.

La asamblea permitió intercambiar posiciones sobre los principales desafíos que enfrenta el sector agropecuario y avanzar en definiciones institucionales de cara al próximo congreso nacional de la entidad.