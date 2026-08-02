Shalom Lescano cerró una destacada actuación en los Panamericanos Universitarios de Lima

La atleta balcarceña Shalom Lescano completó una meritoria participación en los IV FISU América Games Lima 2026, los Panamericanos Universitarios, el encuentro deportivo universitario más importante del continente americano.

Representando a la Selección Argentina Universitaria y al Instituto Superior de Formación Docente y Técnico Nº 32 de Balcarce, Lescano compitió en el Estadio Atlético de la Videna (IPD), donde enfrentó a algunas de las mejores atletas universitarias del continente.

Su mejor resultado llegó este sábado en los 3.000 metros con obstáculos, prueba en la que finalizó en el sexto puesto. El podio quedó en manos de las estadounidenses Peyton Stefeen, quien obtuvo la medalla de oro, y Amelia Hill, que se quedó con la plata, mientras que el bronce fue para la colombiana Jennifer Fajardo Masinsoy.

Resultados – 3.000 metros con obstáculos

1° Peyton Stefeen (Estados Unidos)

2° Amelia Hill (Estados Unidos)

3° Jennifer Fajardo Masinsoy (Colombia)

6° Shalom Lescano (Argentina)

La actividad de la balcarceña había comenzado el viernes con la prueba de 1.500 metros, en la que logró ubicarse en el octavo lugar.

Resultados – 1.500 metros

1° Kaitlyn Woods (Estados Unidos)

2° Florencia Vega Oliva (Chile)

3° Lauren Wallace (Estados Unidos)

8° Shalom Lescano (Argentina)

Más allá de las posiciones finales, la actuación de la representante de Balcarce fue altamente valorada, teniendo en cuenta el nivel de las competidoras, muchas de ellas con una importante trayectoria internacional y un calendario de competencias de primer nivel.

En contraste, Lescano afronta cada desafío con un enorme esfuerzo personal y familiar. Con recursos limitados, logró entrenar en Cachi, competir en el Campeonato Nacional U23, viajar a Perú para disputar los Panamericanos Universitarios y ya tiene como próximo objetivo el Campeonato Nacional de Mayores, que se desarrollará el próximo fin de semana en Rosario.

Incluso, desde su entorno destacaron que disputó esta competencia con el mismo calzado utilizado en el Nacional U23, reflejando las dificultades económicas que atraviesan muchos atletas argentinos para sostener una preparación de alto rendimiento.

Aun así, Shalom volvió a representar de gran manera a Balcarce y al país, demostrando compromiso, sacrificio y un alto nivel competitivo frente a las mejores exponentes universitarias de América.