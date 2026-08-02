Incendio en un edificio abandonado: actuaron dos dotaciones de Bomberos

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Balcarce trabajaron este domingo por la tarde para controlar un incendio que se registró en el edificio abandonado ubicado en la esquina de avenida Kelly y calle 25.

Por causas que aún se investigan, el fuego afectó el cartel instalado en el predio, el cual exhibe el proyecto de la futura construcción prevista para ese sector.

Gracias a la rápida intervención de los servidores públicos, las llamas fueron controladas en pocos minutos, evitando que el incendio se propagara.

Como consecuencia del siniestro, no se registraron personas heridas ni fue necesaria la evacuación de vecinos. Las causas que originaron el foco ígneo serán materia de investigación.