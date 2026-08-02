Sorprendieron a un hombre robando en una vivienda y fue aprehendido por la Policía

Un hombre de 29 años fue aprehendido durante la madrugada de este domingo luego de ser sorprendido cuando intentaba sustraer elementos del patio de una vivienda ubicada en calle 6, entre avenida Del Valle y calle 17.

El procedimiento se inició a partir de una alerta emitida por el Centro de Monitoreo Local, que advirtió el ingreso de un masculino a la propiedad con fines delictivos. De inmediato, efectivos de la Estación de Policía Comunal Balcarce se dirigieron al lugar.

Al arribar, los uniformados lograron interceptar al sospechoso, quien instantes antes había sustraído una batería y herramientas que se encontraban en un vehículo estacionado dentro del patio de la finca.

El aprehendido fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo de la Dra. Baqueiro, quien avaló el procedimiento policial y dispuso la notificación de la formación de la causa por el delito de robo en grado de tentativa.

Posteriormente, el acusado fue trasladado a la sede de Tribunales para prestar declaración durante las primeras horas de la mañana.