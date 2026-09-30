Concejales del oficialismo y LLA no recibirán a Virginia Aparicio en la Comisión de Salud

Los concejales del oficialismo y de La Libertad Avanza resolvieron este martes no recibir en el ámbito de la Comisión de Salud del Honorable Concejo Deliberante de Balcarce a la ingeniera agrónoma e investigadora Virginia Aparicio, quien atraviesa un proceso administrativo que podría derivar en su exoneración de la administración pública.

La situación se encuentra vinculada con su participación en el proyecto SPRINT (Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global), una iniciativa internacional financiada por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, que tuvo como objetivo investigar la presencia y el impacto de los plaguicidas en el ambiente y en la salud humana.

Aparicio, ingeniera agrónoma, investigadora del CONICET y trabajadora del INTA, formó parte del equipo que participó del proyecto y de los estudios realizados en distintos puntos del país. Los resultados obtenidos en la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires expusieron la presencia de distintos compuestos asociados al uso de plaguicidas, generando preocupación por sus posibles efectos sobre el ambiente y la salud.

En este contexto, el concejal de Potencia Gabriel Petruccelli había presentado una nota ante la Comisión de Salud del HCD para solicitar que Aparicio fuera convocada. El objetivo era que la investigadora pudiera explicar ante los concejales en qué se basó su trabajo, cuáles fueron las metodologías utilizadas y qué pruebas y datos fueron recolectados durante el proyecto.

Sin embargo, durante la reunión de la Comisión de Salud realizada este martes por la tarde, los representantes del oficialismo y La Libertad Avanza consideraron que no era necesario escuchar a la investigadora y resolvieron que continúe el proceso administrativo en el que se encuentra involucrada.

De esta manera, Aparicio no será recibida formalmente por la Comisión de Salud del Concejo Deliberante.

Por otra parte, los bloques de Fuerza Patria, el peronismo y Potencia manifestaron su decisión de recibir a la ingeniera en sus respectivos espacios para conocer de primera mano su explicación sobre el proyecto SPRINT y los trabajos realizados. Estos encuentros no quedarán formalizados mediante un acta de la Comisión de Salud.

La decisión vuelve a poner en el centro de la discusión el proceso que atraviesa Aparicio y el debate en torno a las investigaciones relacionadas con el impacto de los plaguicidas en el ambiente y la salud de la población de la región. Lo que pretenden los concejales es conocer que impacto tiene sobre la salud pública la investigación, teniendo en cuenta que los datos serían arrojados serían muy preocupantes.