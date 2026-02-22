Conductor ebrio provocó accidente, cuando llevaba un niño como pasajero

En la madrugada de este domingo se registró un accidente de tránsito en la intersección de las calles 16 y 19, cuando un remís colisionó contra la parte trasera de una camioneta.

De acuerdo con lo informado en el lugar, el conductor del vehículo de alquiler arrojó más de 2,30 gramos de alcohol por litro de sangre en el test de alcoholemia realizado por personal de Tránsito, un nivel que supera ampliamente el máximo permitido y evidencia un alto grado de intoxicación al volante.

Según relató una de las pasajeras que viajaba en el remis, habían partido minutos antes desde calle 16, entre 1 y 103. “El remisero iba a tanta velocidad que chocó”, expresó, describiendo el momento del impacto.

La mujer contó que viajaba junto a su bebé, correctamente asegurado en su “huevito”. “Automáticamente agarré el huevito donde iba mi bebé, lo abracé y cerré los ojos. Me bajé como pude, toda mareada”, señaló. Tras el siniestro, personas que se encontraban en las inmediaciones acudieron rápidamente para auxiliar a los ocupantes.

En el lugar intervinieron personal de Tránsito de la Municipalidad y efectivos de la Policía Comunal, quienes realizaron las tareas de rigor en estos casos, incluyendo el control de alcoholemia y las actuaciones correspondientes. Según el testimonio, el conductor tampoco encontraba la documentación del vehículo al momento del procedimiento.

Una ambulancia trasladó a los involucrados para su evaluación médica. La pasajera sufrió un golpe en la rodilla, mientras que su bebé resultó ileso. En el hospital les realizaron los chequeos correspondientes y, según indicó, tanto el personal médico como los agentes intervinientes la felicitaron por llevar al menor correctamente asegurado en su silla, destacando que esa medida fue clave para evitar consecuencias mayores.

Por su parte, la conductora de la camioneta también descendió tras el impacto para asistir. Tanto ella como las dos jóvenes que la acompañaban se encuentran en óptimas condiciones.