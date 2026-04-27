Presentaron protocolo al Ejecutivo ante situaciones de alerta meteorológico

Días atrás fue elevado al intendente Esteban Reino y a la presidenta de la Comisión de Seguridad del Honorable Concejo Deliberante, Florencia Martínez, un protocolo distrital que se viene desarrollando desde hace tiempo de manera conjunta entre Defensa Civil, Jefatura Distrital de Enseñanza y el Consejo Escolar, con el asesoramiento del especialista en meteorología Nicolás Méndez, radicado en la ciudad desde 2015, quien aporta de manera desinteresada sus conocimientos.

El documento establece lineamientos precisos para definir la continuidad, suspensión o adecuación de la actividad escolar frente a alertas meteorológicas, con eje en el resguardo de estudiantes, docentes y la comunidad educativa en general. Su alcance comprende a todos los niveles y modalidades, tanto de gestión pública como privada, dentro del distrito.

Entre los aspectos centrales, se determina un sistema de niveles de alerta (amarilla, naranja y roja) con acciones específicas en cada caso. Mientras que en instancias de menor riesgo se prevé el normal dictado de clases con monitoreo permanente, ante escenarios más complejos se contempla la evaluación constante por parte de un comité operativo y, en situaciones extremas, la suspensión de la presencialidad junto con la activación de protocolos de emergencia.

Asimismo, se incorporan criterios complementarios para la toma de decisiones, como el estado de caminos, especialmente en zonas rurales, las condiciones edilicias de los establecimientos, la accesibilidad y los reportes de organismos como Bomberos Voluntarios y la Cooperativa de Electricidad “Gral. Balcarce”. También se reconoce la posibilidad de que cada institución adopte medidas particulares según su realidad, siempre con validación de las autoridades correspondientes.

El esquema fija horarios de evaluación y comunicación para otorgar previsibilidad, con instancias clave el día previo, a las 20, y a primera hora de la jornada, a las 6, aunque contempla actualizaciones ante cambios repentinos en las condiciones climáticas. A su vez, promueve alternativas que eviten la suspensión total, como la permanencia en espacios seguros, ajustes en la dinámica escolar o la implementación de estrategias pedagógicas no presenciales.

En materia comunicacional, se propone un sistema unificado mediante canales oficiales del Municipio, a fin de evitar confusiones en la población.

Finalmente, el protocolo prevé la conformación de un comité de decisión integrado por las áreas intervinientes, con consulta técnica a Bomberos Voluntarios, y contempla acciones de capacitación y concientización para la comunidad. Su aplicación será evaluada y actualizada periódicamente en función de la experiencia y la evolución de las herramientas de monitoreo y normativa vigente.