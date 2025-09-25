Continúa la obra de cordón cuneta en calle 21 entre 40 y 42

La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos avanza con los trabajos de cordón cuneta en calle 21 entre 40 y 42, dando continuidad a la intervención ya iniciada.

En esta nueva etapa, las tareas se desarrollan sobre la mano de enfrente, manteniendo la misma metodología de trabajo: con mano de obra municipal y el aporte económico de los frentistas, en el contexto del modelo de colaboración que permite seguir mejorando la infraestructura urbana.

Desde el área se remarcó que estas obras no sólo complementan las realizadas previamente en el mismo tramo, sino que se suman a intervenciones similares ya ejecutadas en zonas cercanas, consolidando un proceso de urbanización planificada. El objetivo continúa siendo optimizar el escurrimiento pluvial, mejorar la transitabilidad y contribuir a la puesta en valor de los barrios.

