Continúan las capacitaciones en los geriátricos municipales: Nueva jornada de formación en infectología

Ayer, en el establecimiento geriátrico municipal “Dr. Ernesto L. Pinto”, se desarrolló una nueva instancia de formación profesional destinada al personal de enfermería, centrada en la actualización de conocimientos en infectología.

La actividad fue coordinada por el equipo especializado del Hospital Municipal “Dr. Felipe Antonio Fossati”, en el contexto de un programa que busca fortalecer la preparación del recurso humano que se desempeña en espacios de cuidado prolongado.

Estas iniciativas apuntan a elevar los estándares en la asistencia geriátrica, consolidando entornos más seguros, tanto para los residentes como para quienes los cuidan.

La actualización permanente es una herramienta clave para garantizar una atención de calidad, basada en evidencia científica y adaptada a las necesidades actuales del sistema de salud.

