El PRO de la provincia de Buenos Aires reunió a dirigentes y referentes de la Quinta Sección Electoral en una jornada de trabajo orientada a organizar el espacio territorialmente y comenzar a delinear una propuesta de cara a las elecciones de 2027.

El encuentro estuvo encabezado por Cristian Ritondo y Pablo Petrecca y contó con la participación de dirigentes, referentes locales y equipos de los distintos distritos que integran la sección electoral. Durante la jornada se intercambiaron miradas sobre la realidad de cada localidad, el trabajo político en el territorio y los principales desafíos que enfrenta la provincia de Buenos Aires.

En representación de Balcarce estuvieron presentes Diego Cerone, referente del PRO local, y el concejal Edgar Foglia, quienes participaron de la instancia de trabajo junto a representantes de otros distritos de la región.

Según se informó desde el espacio, la reunión estuvo centrada en tres ejes principales: fortalecer la presencia del PRO en cada distrito, escuchar las inquietudes y propuestas de los equipos locales y consolidar una alternativa política para gobernar la Provincia.

En ese marco, se planteó la necesidad de avanzar en una construcción basada en la gestión, el orden y la cercanía con los vecinos, con una mayor articulación entre los referentes seccionales y las estructuras locales.

Desde el PRO Balcarce destacaron la importancia de formar parte de este proceso de organización y señalaron que el trabajo político en la Quinta Sección Electoral ya está en marcha, con presencia territorial y equipos que desarrollan actividades en las distintas localidades.

La jornada se inscribe en los primeros movimientos de reorganización del espacio bonaerense, que busca fortalecer su estructura política y comenzar a construir una propuesta con vistas al escenario electoral de 2027.