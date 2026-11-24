La Escuela Municipal de Básquet de Balcarce consiguió una nueva alegría deportiva. La categoría Sub-13 derrotó a Sporting de Mar del Plata por 65 a 50 y se clasificó para disputar la final de la Liga Marplatense de Básquet.

El equipo dirigido por Emanuel Parra y Santiago Masden tuvo una destacada actuación colectiva y logró superar al conjunto marplatense para asegurarse un lugar en la definición del certamen.

En el plano individual, Valentín Landaburu fue uno de los máximos anotadores con 16 puntos, mientras que Ezequiel D’Agata aportó 13 unidades para la victoria del conjunto balcarceño.

De esta manera, los chicos de la Escuela Municipal tendrán la posibilidad de pelear por el campeonato. La final se disputará este sábado en Miramar, donde enfrentarán a Sudamérica de esa ciudad.

Un semestre con grandes resultados

Este nuevo logro se suma a un semestre muy positivo para la institución municipal. Anteriormente, la categoría Sub-15 había alcanzado el subcampeonato de la competencia y ahora es el turno de la Sub-13 de llegar a la instancia decisiva.

En su primera participación en la Liga Marplatense, la Escuela Municipal de Básquet continúa consolidando su presencia entre los equipos protagonistas y tendrá este sábado la oportunidad de coronar su campaña con la obtención del título.